Drugsdealers veroordeeld na vondst van grote hoeveelheid in Zwolse woning, maar cel in hoeven ze niet meer

Video Zwollenaar vindt pistool op straat en schiet om minnaar vriendin af te schrikken

13:47 De 32-jarige Erik H. uit Zwolle vond op straat een pistool en besloot het te houden. ,,Ik wilde er een keer mee schieten in het bos. Ik denk dat iedereen dat wel eens zou willen doen”, zei hij dinsdag in de Zwolse rechtbank. Maar tijdens een ruzie met de minnaar van zijn vriendin, ging het op 27 april helemaal mis in de wijk Holtenbroek.