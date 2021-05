Drugsoorlog-kopstuk Zwolle beschuldigt rivaal van omkatten Ford, maar moet zelf de cel in

‘Prullen­bak­vac­cins’ onvermin­derd populair: ‘Meer vraag dan aanbod’

14 mei De website prullenbakvaccin.nl loopt nog steeds als een trein, ondanks dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het initiatief niet toejuicht. In Gouda stond donderdagochtend een lange rij voor een huisarts die vaccins over had. Huisarts en mede-initiatiefnemer Marco Blanker uit Hattem is blij met het enthousiasme voor de overgebleven vaccins, maar: ,,Jammer natuurlijk voor een deel van de mensen dat er meer vragers zijn dan aanbod.”