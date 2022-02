‘Drugsoorlog-kroongetuige’ uit Zwolle krijgt veel lagere straf voor Tikkie-cocaïnelijn

Na maandenlang onderzoek naar cocaïnelijn AchieExpress, vielen rechercheurs in augustus 2020 woningen in Zwolle binnen. Hoofdverdachte R.S., zijn broertje L.S. en een aantal handlangers belandden in de cel. De 28-jarige R.S., die door anderen in het Zwolse onderwereldmilieu Bolle wordt genoemd, werd maanden later veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf voor zijn rol als drugsdealer. Zijn broertje moest enkele maanden de cel in.