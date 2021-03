Drugspand in Zwolse wijk Assendorp halfjaar op slot vanwege hennepkwekerij

Woningin­bra­ken in Oldebroek verdubbeld: hoe vaak werd er vorig jaar in jouw gemeente ingebroken?

1 maart Het aantal woninginbraken in Oldebroek is in 2020 verdubbeld ten opzichte van 2019. Dat is een opmerkelijke stijging, want landelijk gezien is het aantal woninginbraken juist flink gedaald.