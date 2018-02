Een in beslag genomen boot die vermoedelijk voor drugshandel is gebruikt, krijt een tweede leven als opleidingsschip bij de zeevaartopleidingen van het Deltion College in Zwolle.

Het openbaar ministerie heeft besloten het schip weg te geven, in plaats van het te veilen zoals normaal gebeurt bij spullen van criminelen. Bij verkoop zou het schip opnieuw in verkeerde handen kunnen vallen. Ook is schenking aan een maatschappelijk doel een extra signaal dat criminaliteit niet loont. Het is de eerste keer dat justitie in beslag genomen spullen weggeeft. Dit gaat in de toekomst vaker gebeuren.

Drugstransporten

De Sila Inua werd ooit ontworpen als poolexpeditieschip. In 2016 nam de politie het schip in beslag in een witwasonderzoek. De boot zou gebruikt zijn voor drugstransporten op zee. Daar leent het zich perfect voor want de boot is uitgerust met een kraan waarmee een kleine boot of pakketten te water gelaten kunnen worden. Ook zit in de bodem een ruimte van waaruit duikers ongezien het water in kunnen.

Onderwijs