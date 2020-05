Drugsverdachte Zwolle voorlopig vrij, hoofdverdachte blijft langer in de cel

Verdachte overvaller van casino bij stadion PEC Zwolle blijft met ‘stemmen in zijn hoofd’ in de cel

17:35 De verdachte van een overval op Jack’s Casino bij het stadion van PEC blijft voorlopig vastzitten, zo besloot de rechtbank in Zwolle woensdag. De man zei op de zitting dinsdag gek te worden van stemmen in zijn hoofd. ,,Die zeggen me dat ik mijn moeder moet doden.”