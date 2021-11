Druk op de IC’s neemt toe in Oost-Nederland: ‘We gaan zorgwekkende tijden tegemoet’

Meldpunt overbodige regels in Zwolle overbodig? Slechts één melding na drie jaar

Wie last heeft van overbodige regels in Zwolle kan ze melden bij het speciaal daarvoor opgerichte meldpunt overbodige regels. Drie jaar na de invoering van het loket is er nog maar één melding binnengekomen. Hoe kan dat?

22 november