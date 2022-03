Druk op huisjesmelkers in Zwolle verder opgevoerd: 'Wij willen veiligere kamers voor een normale prijs'

,,Een student vertelde onlangs dat hij in zijn kamer door de grond was gezakt. De huurbaas zei min of meer dat hij te dik was en hij het zelf maar moest oplossen. Verhalen van muizenplagen en slecht geïsoleerde huizen zijn al niet meer bijzonder. Ik heb zelf meegemaakt dat er 500 wespen in de keuken kwamen omdat er een wespennest buiten was en een gat in de muur heel slecht dicht gekit was.”