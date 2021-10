Druk op regionale ziekenhuizen neemt toe door stijgende coronacijfers

Meer woningen, meer verkeer, meer ellende. Dat is wat inwoners van Holten­broek vrezen

17 oktober In Holtenbroek houden ze hun hart vast. Met de mogelijke bouw van 280 nieuwe woningen langs het Zwarte Water wordt het nog drukker in de Zwolse wijk. En de verkeersoverlast is al zo groot, zo oordeelt een aantal bewoners. Een actiegroep zamelt sinds kort handtekeningen in om de woningbouw van tafel te krijgen. Zoals zaterdag in het winkelcentrum.