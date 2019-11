Druk programma voor Sinterklaas: de intochten in Zwolle

Op zaterdag 23 november volgen nog zes intochten in de wijken. In winkelcentrum Zwolle-Zuid vanaf 09.30 tot 11.45 uur, waarna Sinterklaas exact op dat laatste tijdstip ook op station Stadshagen aankomt. Tussendoor, om 10.30 uur, doet de gulle gever ook al wijkcentrum Weijenbelt in Berkum aan. ’s Middags is Sinterklaas in Assendorp op het Assendorperplein, in De Bolder in de Aalanden en in het dorpshuis van Windesheim.