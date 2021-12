Drukke avondspits bij Zwolle na auto-ongeluk op A28

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Gemeenten in Gelderland kleuren weer donkerrood op corona­kaart (maar op deze plekken gaat het opvallend goed)

Na een dag met relatief weinig besmettingen in Oost-Nederland, kleuren vandaag vooral gemeenten in Gelderland nog rood op de kaart met aantal positieve testen. In Ermelo zijn de zorgen relatief het grootst. In Overijssel gaat het een stuk beter en zijn al dagenlang weinig besmettingen in Staphorst, Zwartewaterland en Dalfsen.

8 december