Drukke N340 tussen Zwolle, Dalfsen en Ommen straks drie weken op slot, maar hoe voorkom je sluipverkeer?

Manegehou­der Jan B. claimt dat hij lange tijd niets wist van enorme co­ke-wasserij: ‘Had het gewoon verhuurd aan computer­lui’

21 juni Met zijn hoofd verstopt in zijn handen zit manegehouder Jan B. uit Nijeveen voor de rechter. Volgens justitie heeft de paardenman een belangrijke rol gespeeld in het opzetten van een mega-cocaïnewasserij in zijn manege. B. vertelt een ander verhaal: ,,Ik had het gewoon verhuurd aan computerlui en kwam er pas eind juli achter dat het misse soep was.” Nu wil justitie geld van hem.