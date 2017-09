Drukke Platenbeurs Zwolle smaakt naar meer

Dat blijkt niet aan dovemansoren gericht: het is dringen geblazen rondom de bakken met cd's, dvd's, cassettes en uiteraard vinyl. De gemiddelde bezoeker is veertig jaar of ouder. En hoewel er ook nieuwe muziek te koop is, ligt het zwaartepunt tocht op de glorietijd van de pop; de sixties en de seventies. Bij binnenkomst van de verslaggever klinkt muziek van Neil Diamond, bij vertrek The Rolling Stones...

,,Het is krankjorum druk,'' zegt organisator De Bruin. Hij is overdonderd. ,,We zijn tot 17 uur open maar we gaan de 1500 betalende bezoekers zeker wel halen. Dat had ik echt niet verwacht.'' Lachend: ,,Ik woon in Apeldoorn en zoveel mensen zaten er indertijd niet op de tribune bij AGOVV.''

Er is nog een grotere platenbeurs in Nederland, in de Jaarbeurs, maar die duurt meerdere dagen, weet De Bruin. ,,Wij hebben hier in Zwolle de grootste eendaagse beurs van de Benelux. En omdat 't blijkbaar werkt, gaan we er gewoon mee door. 25 februari hebben we de IJsselhallen weer afgehuurd.''

De Bruin 'kreeg zin in een nieuwe beurs' omdat hij veel bestellingen kreeg uit Zwolle en omgeving. De elpee is al een jaar of tien aan een stille opmars bezig, veel artiesten laten hun album weer op vinyl uitbrengen. Denk aan groepen als The War On Drugs en Queens of the Stone Age. De gemiddelde verkoopprijs is twintig euro; je moet dus wel in de buidel tasten. Achterin zaal 2 staat een handelaar die nieuwe uitgaven van The Beatles-albums verkoopt voor vijftien euro. Een lage prijs, vergeleken met oude persings die soms zestig euro moeten opbrengen.

De Bruin: ,,Het wordt steeds moeilijker om partijen op te kopen, mensen houden de collectie vast, zien in dat het waarde heeft. Ik zeg weleens: ik ben twintig jaar lang ouderwets geweest, nu ben ik opeens weer hip.''