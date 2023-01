Drukste ochtendspits sinds 2019: sneeuw en staking zorgen voor bomvolle wegen in de regio

Het is slecht weer, dus is het druk op de weg. Op bijzondere plekken in de regio loopt het vast. Het verkeer op de A12 en de A50 staat donderdagochtend muurvast. Bij knooppunt Waterberg moet je rekenen op bijna 2 uur vertraging.

Op de A12 is eerder op de ochtend een ongeval gebeurd, en daardoor liep het op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem ook compleet vast. Omrijders die via Ede proberen richting het zuiden te komen komen tussen Hoenderloo en Otterlo in 4 kilometer file op de N304.

Tussen Zwolle en Amersfoort is het op de A28 op verschillende plekken aanschuiven in de langzaam rijdende file. Tussen Zwolle-centrum en Hattemerbroek en tussen Harderwijk en Amersfoort is het vooral druk.

Ongeveer gehele A1: langzaam rijden

Op de A1 tussen Stroe en Amersfoort is het ook langzaam rijden met een vertraging van ruim 20 minuten. Opvallend is de drukte op de afrit Harderwijk op de A1. De aansluiting van de A1 op de N344 staat vol auto's en levert 2 kilometer file op. Tussen Deventer en Voorst is het ook langzaam rijden.

In Salland staat de N35 op verschillende plekken vast. Van Zwolle naar Almelo is het tussen Heino en Nijverdal aanschuiven in totaal in 7 kilometer. De andere kant op rijdt langzaam tussen Raalte en Hoonhorst.

In het hele land geldt donderdag code geel. Bovendien staakt een groot deel van het streekvervoer vandaag, wat voor extra drukte op de wegen zou kunnen zorgen. Het is de drukste ochtendspits sinds 2019 gemeten, meldt Rijkswaterstaat. Om 07.50 uur stond er bijna 690 kilometer file.

Het oude filerecord van dit jaar stond op 572 kilometer, volgens de metingen van Rijkswaterstaat. Er zijn ook berichten geweest van veel langere files, zoals maandag toen er 800 kilometer werd gemeld. Dat was echter op basis van de ANWB, die naast snelwegen ook N- en binnenwegen meerekent in de fileberichten.

