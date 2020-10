Drukte bij kappers in de regio: nog even snel knippen voordat het kabinet de deur misschien weer sluit

Lagere straf voor schouwarts die in Zwolle meineed pleegde na gewelddadi­ge dood weduwe

23 oktober Voormalig GGD-schouwarts Reinier D. (66) uit Nunspeet is in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor meineed. D. zou na de doodslag op Ruth Tillema in Zwolle in 2013 hebben verzonnen dat hij haar huisarts belde. Dat bemoeilijkte het onderzoek: de schouwarts ging ten onrechte uit van een noodlottige val.