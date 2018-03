Drukte bij nachtelijk stemcafé Zwolle

Precies om middernacht is in Zwolle het eerste stembureau geopend. In studentencafé Het Vliegende Paard werd het geopend door burgemeester Henk Jan Meijer met als doel de opkomst onder jongeren te vergroten. Studenten stonden in de rij om te kunnen stemmen.

Als je dinsdagavond iets voor twaalven de studentenkroeg binnenkomt hoor je feestmuziek en zie je een hoop mensen dansend met een drankje in hun hand. Even later staan ze allemaal in de rij om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing en het referendum.

Enthousiast

Eén van de eerste bij het stemhokje is Stefan Petter (24): ,,Ik ben hier al sinds acht uur om naar het debat te luisteren. Het stemmen moet natuurlijk met goed verstand, dus ik heb maar twee biertjes gehad. Op deze manier stemmen is een leuk idee. Mensen zijn ontzettend enthousiast, dat zie je ook aan de lange rij. Ik ben blij dat ik nu mijn plicht heb kunnen doen door te stemmen, want overdag ben ik erg druk."

Stem

,,Op basis van de kieswijzer en het debat van vanavond heb ik gestemd op D66. Ik ben bijvoorbeeld een tegenstander van het ophangen van extra camera's in de binnenstad. Ik hecht waarde aan mijn privacy en dat is één van de sterke punten van D66. Net als die partij vind ik dat winkeliers zelf mogen bepalen of zij op zondag open zijn. De horeca moet ook de vrijheid hebben in hoe laat zij willen sluiten."

,,Ik heb tegen gestemd bij het referendum", vervolgt Petter. ,,Een nieuwe wet is nodig, maar bij de huidige vorm van de wet heb ik te veel zorgen over de privacy."

Drukte