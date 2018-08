Drukte blijft uit op eerste vroege zondagopening supermarkten Zwolle

Staan ze te popelen om hun boodschappen in te slaan? ,,Ach, het is weer wat anders,” zegt Eilander schouderophalend. ,,We komen hier voor wat kleine dingetjes die we nodig hebben,” vult zijn vrouw aan.

Vanaf deze eerste zondag van augustus mogen winkels zelf hun openingstijden bepalen. In winkelcentrum de Dobbe in de Aa-landen openen de Jumbo en Lidl vandaag om 9.00 uur ’s ochtends de deuren maar tot een grote toeloop leidt dat niet meteen.

Vakantie

Als de Eilanders als eerste klanten de Jumbo binnenstappen, verschijnt de tweede klant. Bob de Jong wrijft in zijn ogen en slentert op slippers richting de ingang. ,,We zijn vannacht thuisgekomen van vakantie. Ik kom even de nodige boodschappen halen, want we hebben niks in huis,” zegt de Zwollenaar. Gelukkig hoeft hij niet meer tot 14.00 uur te wachten. Dat was voorheen het tijdstip dat de Zwolse supers op zondag de deuren mochten openen.

Verse broodjes

Bij de Lidl om de hoek lijkt het uitgestorven. In de winkel loopt een handjevol mensen. Willem Klein komt de super uit met een zak verse broodjes in zijn hand. “Voor het ontbijt zo meteen,” zegt hij en stopt de zak in zijn fietstas. ,,Ik vind het ergens jammer dat ze nu al open zijn. Iedereen moet steeds langer en meer werken.” Maar hij maakt er vandaag wel handig gebruik van? ,,Oh nee, ik ga dit niet elke zondag doen hoor,” zegt hij.

Meer verdienen

,,Ik vind het geen probleem om nu te werken,” vertelt Lidl-medewerker Alex Groeneberg. ,,Het is ook lekker verdienen, want op zondag verdien je meer,” zegt hij terwijl hij een bak paprika’s naar de groenteafdeling brengt. De enige caissière zit verwachtingsvol uit te kijken naar de volgende klant die de boodschappen op de band legt.