Drumschool past perfect in 'R10 nieuwe stijl'

R10, tussen de IJsselhallen en de Gift City aan de Rieteweg, was jarenlang een plek waar kunstenaars een permanent of tijdelijk atelier hadden. Daar kwam een eind aan toen de gemeente het pand wilde slopen. Maar nu is toch besloten een deel ervan te laten staan omdat er met name uit de muziekhoek veel vraag is naar bedrijfsruimte.

Isolatie

De komende tijd wordt het hoogbouwdeel van het gebouw gesloopt, de laagbouw wordt in units verhuurd. De huurders moeten zelf zorgen voor isolatie van hun ruimtes zodat ze geen last van elkaar hebben. Dat kan prima, zegt Tim van Wijk. In de unit die hij gaat huren komen drie geluiddichte ruimtes waar naar hartelust gedrumd kan worden. Zijn drumschool YouDrum zit nu aan de Westerlaan in het voormalige postsorteercentrum. ,,We gebruiken er de oefenruimtes van Strikbeats. Maar die kunnen we na zeven uur 's avonds niet meer gebruiken en bovendien moeten we alles steeds opnieuw opbouwen. Hier kan ik een permanente opstelling realiseren met studiofaciliteiten.'' In eerste instantie richt Van Wijk zich op zijn zeventig leerlingen maar hij sluit niet uit dat er ook een kruisbestuiving ontstaat met andere gebruikers van het gebouw. ,,Het is interessant om te kijken wat je samen kunt doen.''