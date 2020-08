Dubbel feest voor Wehkamp: meer winst en einde aan staking

MAFS-San­ne in verwach­ting van eerste kindje

14:06 Het liefdesavontuur bleek voor Sanne en Thierry in Married At First Sight niet weggelegd, maar de blondine is inmiddels dolgelukkig met haar nieuwe vriend. Zo gelukkig, dat de tortelduifjes hun liefde hebben bezegeld met een baby. Dat maakt Sanne bekend op Instagram.