‘Dubbel gevoel’ bij burgemeester Zwolle over intocht

Meijer schrijft in een verklaring over ‘een zonnige dag waar Sinerklaas in Zwolle door veel enthousiaste kinderen en ouders is ontvangen'. ,,Ook hebben we vandaag een stevig besluit moeten nemen. De afgelopen dagen is er alles aan gedaan om een demonstratie tijdens de intocht van Sinterklaas op een veilige manier mogelijk te maken. Vanmiddag bleek uit politieinformatie dat de risico’s te groot waren en we de veiligheid van de demonstranten niet konden garanderen vanwege een georganiseerde tegenreactie. Daarom hebben we vlak voor de aankomst van Sinterklaas besloten om de demonstratie niet door te laten gaan.’’