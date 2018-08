Dubbeldam en co staan te springen voor Jumping Zwolle

Een hal, een zandbodem neerleggen, hindernissen opbouwen, publiek, ruiters, amazones en paarden erin en rijden maar. Het lijkt zo simpel, het organiseren van een internationaal springconcours. Maar alleen al om een bodem kan een ware hel losbarsten. ,,Het ergste heb ik meegemaakt op Jumping Amsterdam, inmiddels jaren geleden, toen de stal van de beroemde Duitser Paul Schockemöhle eiste dat de bodem in de RAI werd vervangen. Als er geen nieuwe bodem kwam, gingen alle ruiters van die stal naar huis. Op zo’n groot concours, een regelrechte ramp. De bodem is toen midden in de nacht vervangen.”

Anekdote

Springruiter Jeroen Dubbeldam gooit er nog maar eens een anekdote uit, op het kantoor van zijn sponsor en trailerbouwer Jonny Roelofsen in Raalte. De twee nemen samen met Gaston Sporre, oud-voorzitter van PEC Zwolle, de organisatie van Jumping Zwolle op zich, nadat Teus van den Brink en Emmy Poppelaars het voorwerk deden. Na zeven jaar keert een groot paardensportevenement terug in de hanzestad. Zwolle (van 18 tot en met 21 oktober in de IJsselhallen) vervangt het internationale toernooi van Drachten, dat is gestopt wegens te weinig uitstraling.

Alleen het allerbeste, zowel qua faciliteiten als het deelnemersveld, is goed genoeg volgens de olympisch, wereld- en Europees kampioen. ,,Het bedrijf dat toen in Amsterdam de nieuwe bodem erin legde, gaat ook de bodem leggen in de IJsselhallen. Daar hebben we een flinke discussie over gehad, maar we moeten het beste hebben. Ik ben zelf ook weleens naar huis gegaan, omdat de bodem niet goed was op een concours.”

Vijfsterrenconcours

De ogen van het drietal twinkelen bij alleen al de gedachte aan een vijfsterrenconcours, het allerhoogste internationale niveau. Het concours begint op een wat lager niveau: drie sterren. Voor een hoger gerankt toernooi is meer prijzengeld nodig. De organisatie beschikt in oktober over een prijzenpot van bijna anderhalve ton. Voor een vijfsterrenconcours is minstens het dubbele nodig, wil de haast voltallige wereldtop zich verzamelen.

Sporre leunt ondertussen achterover, terwijl Roelofsen en Dubbeldam filosoferen over welke topruiters er aan de start zullen verschijnen. Sporre is een ietwat vreemde eend in de bijt in de paardensport. ,,Eén van de eerste vragen was of het hun hobby was om tekorten aan te vullen. Gelukkig was het antwoord ‘nee’. Want willen we verder, dan moeten we zwarte cijfers schrijven.”

Gaston Sporre, Jeroen Dubbeldam en Jonny Roelofsen (vlnr) nemen het voortouw in de organisatie van Jumping Zwolle.

Dubbeldam heeft al een wensenlijstje met ruiters klaarliggen. Waar hoopt hij op? ,,Marcus Ehning zit vlakbij in Duitsland, daar is contact mee. Ook de Canadees Eric Lamaze had al aangegeven te willen komen. Harde garanties zijn er alleen nog niet.”

Als Ehning en Lamaze komen - laatstgenoemde is de olympisch kampioen van Peking in 2008 - krijgt het toernooi langzaam het internationale topveld dat het graag wenst. Zo’n 2500 toeschouwers kunnen ervan genieten. Bijna de gehele Nederlandse top heeft al toegezegd. Een uithangbord als Dubbeldam is daarvoor cruciaal.

Topland