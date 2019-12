Dubbeldekker naast rails in Zwolle: Hoe makkelijk ontspoort een trein eigenlijk?

Wat is er gebeurd in Zwolle?

Op het rangeerterrein in Zwolle is het laatste treinstel van een reizigerstrein naast de rails beland. Dat is gebeurd bij het passeren van de wissel. Het betreffende spoor is niet het hoofdspoor dus er zijn ook geen reizigers die last hebben gehad. De oorzaak weten we nog niet, die moet onderzocht worden. De kans is groot dat de onderliggende wissel beschadigd is, die moet dan gerepareerd worden.