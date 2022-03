Dubbele moord in McDonald’s staat los van steekpartij drie dagen eerder op Ceintuurbaan

VideoDe moord op de broers Torunlar in de Zwolse McDonald’s gisteravond staat los van een steekpartij op de nabijgelegen Ceintuurbaan van drie dagen eerder. Dat zegt burgemeester Peter Snijders op basis van politie-informatie.

In een verklaring stelt Snijders dat het ‘een gerichte actie’ is geweest en dat er dus geen relatie is tussen beide incidenten. Bij de steekpartij op de Ceintuurbaan zondagochtend raakte een 26-jarige man uit Hoogeveen gewond.

Een Zwollenaar (26) is diezelfde dag aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Over de aanleiding van die steekpartij is nog niets bekend.

Volledig scherm Bij het Esso-tankstation aan de Ceintuurbaan in Zwolle stond zondagochtend een achtergelaten auto waar de politie onderzoek deed na de steekpartij. © Stefan Verkerk

Snijders noemt de moord op Ali (57) en Hüseyin (63) in de McDonald’s ‘onacceptabel’ en stelt dat het politieonderzoek nog volop bezig is. ‘Een dergelijke vorm van extreem geweld verwacht je niet. En al helemaal niet op zo’n plek, in een vol restaurant waar gezinnen zitten te eten’.

Inloopbijeenkomst

De burgemeester benadrukt klaar te staan voor de nabestaanden en iedereen die ‘de afschuwelijke gebeurtenis mee heeft moeten maken’. Er is daarom vrijdagmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd bij hotel Lumen van 15.00 tot 18.00 uur voor mensen die in het restaurant waren en nog met de politie of slachtofferhulp willen praten.

Mensen die in paniek de McDonald’s zijn ontvlucht tijdens de schietpartij, kunnen vrijdagmiddag hun achtergelaten spullen ophalen.

Aanhouding

De politie heeft een 32-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in Zwolle. De man meldde zich woensdagavond laat op het politiebureau in Deventer.

