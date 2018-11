Duitse ambassadeur bij opening Zwolse oorlogsexpositie

Wethouder René de Heer opent de tentoonstelling om 16.00 uur. Dat is in de Stadkamer aan de Zeven Alleetjes. Sinds vijf jaar worden in Zwolle van die keien geplaatst. Die liggen in het straatwerk bij huizen waar vroeger Joden woonden. Het gaat om keien van tien bij tien centimeter met aan de bovenkant een bronskleuring metalen plaatje. Daarop zijn namen te lezen van omgekomen mensen.

Kei

Struikelstenen heten in het Duits ‘Stolpersteine'. Het is een idee van kunstenaar Gunter Demnig. Hij is daar al twintig jaar mee bezig. Op plekken in heel Europa. De expositie in Zwolle laat zien wat er allemaal voor nodig om een kei te kunnen plaatsen. De tentoonstelling duurt tot en met 2 december. Gelijktijdig is in het Stadskantoor aan het Lübeckplein de expositie ‘Jodenvervolging in 12 portretten’ te zien.