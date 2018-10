Duizend reizigers uit defecte trein op Hanzeboog bij Zwolle gehaald

Zo'n duizend treinreizigers hebben donderdagavond urenlang in een donkere trein gezeten bij Zwolle. De intercity van Den Haag naar Groningen viel midden op de Hanzeboog over de IJssel stil. Reizigers worden ondertussen met een andere trein geëvacueerd. Het treinverkeer richting Zwolle ligt tot ongeveer 23.00 uur plat.

De trein kwam rond half zeven tot stilstand. Door het defect viel ook alle stroom aan boord uit. ,,Het is een behoorlijk lange trein, met tien rijtuigen. We hebben geprobeerd hem in beweging te krijgen. Dat lukte niet", zegt NS-woordvoerder Ton Boon. ,,Ik heb wel begrepen dat het treinpersoneel zijn best deed om alle passagiers geïnformeerd te houden. Dat valt niet mee, met een trein waarvan alle stroom is uitgevallen.”

Lees verder onder de foto

Het treinverkeer vanuit Amersfoort en Lelystad richting Zwolle ligt plat; er zijn vervangende bussen ingezet. Op Twitter klagen mensen over forse vertraging. Mensen die in de gestrande trein zitten, doen ondanks de positieve indruk van de NS-woordvoerder hun beklag over het gebrek aan informatie.

Rond half tien was de evacuatie van zo'n duizend reizigers volgens spoorbeheerder ProRail volbracht. Een lege trein is naast de defecte trein gereden, waarna reizigers met een loopplank de oversteek maakten. Volgens NS-zegsman Boon komt zo'n evacuatie 'zelden voor’. ,,Op een brug is het moeilijk om mensen met bussen te evacueren. Daarom is voor deze optie gekozen.”