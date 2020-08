Duizenden deelnemers aan Lezerstour: nog één dag om in te schrijven

Popzalen gaan op standje overleven creatief het najaar in: ‘Het is nu al vijf voor twaalf’

25 augustus Poppodia hebben het zwaar in coronatijd. In Deventer, Zwolle en Apeldoorn zitten ze niet bij de pakken neer. Burgerweeshuis, Hedon en Gigant proberen bezoekers te verleiden met alternatieven die ‘coronaproof’ zijn. Maar: ,,Dit moet niet al te lang gaan duren. Het is nu al vijf voor twaalf.’’