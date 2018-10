Duizenden extra banen door klimaatakkoord

Er komen duizenden technische banen bij de komende jaren. Elk gebouw en huis in Nederland moet in 2050 energieneutraal zijn. Een enorme klus. Grote bedrijven in de regio als energiebeheerder Enexis en technisch dienstverlener Unica staan te springen om extra personeel. Ook als zij 55-plus zijn.