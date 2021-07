Duizenden museumstukken in Zwolle onder de loep: HCO ‘ontdekt’ resten opgeblazen tombe Van der Capellen

KAMPS DOET RECHT Zwollenaar blijft vrouw slaan, ook net na bevalling: ‘Ik verloor even mijn cool’

23 juli Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over het bedreigen en mishandelen van een (ex-)vriendin.