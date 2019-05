Duizenden nieuwe banen flinke stap dichterbij: Regio Zwolle blij met miljoenen voor bredere sluizen Afsluitdijk

Zwolse officieren van justitie bedenken parfum in strijd tegen xtc-labs: Xtacy

6:00 In de strijd tegen drugslabs, zet het Openbaar Ministerie (OM) een nieuw wapen in: parfum. De geurlijn is een idee van van twee officieren van justitie uit Zwolle. Onder het motto ‘eens geroken wordt later herkend’, hoopt het OM dat mensen zich sneller bij de politie melden als ze de geur opmerken.