Duizenden pakjes en een politiehelikopter krijgt zieke Eva (3) op haar verjaardag

VIDEO Burgemees­ter Snijders baalt van schietpar­tij: ‘Dit past niet bij Zwolle’

19:17 Burgemeester Peter Snijders van Zwolle spreekt zijn afschuw uit over de schietpartij die zaterdagnacht plaatsvond in zijn gemeente. ,,Onacceptabel wat er is gebeurd. Dit heeft een Randstedelijk karakter en dat past niet bij Zwolle.”