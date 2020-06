Duizenden vissers erbij in Oost-Nederland: hengelsportbond: ‘Mooi, maar ook meer overlast’

Hans Gels, directeur Sportvisserij Oost-Nederland: ,,Wij juichen die groei natuurlijk toe, dat is aleen maar mooi. Maar het levert ook extra problemen op. Er is meer overlast en rommel langs het water. Wat betreft controleren en handhaven is dat best een uitdaging, maar we kunnen het aan. Wij sturen elf boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren, red.) aan die vissers kunnen bekeuren. Daarnaast hebben we rond de tachtig vrijwillige controleurs die overlast of wangedrag kunnen melden en indien nodig een boa of de politie kunnen inschakelen.’’