Duizenden Zwollenaren zien Sinterklaas met pakjesboot vol roetveegpieten aanmeren: ‘Blij dat het kan’

Slechts één keer te zien: eindelijk draait documentai­re over Léo Major (eerste bevrijder van Zwolle) in Fraterhuis

Het is een landelijke première en slecht één enkele vertoning: de Frans-Engelstalige documentaire Léo Major: The One-Eyed Ghost over de eerste bevrijder van Zwolle draait zaterdag in het Fraterhuis van de stad. ,,Het Canadese perspectief maakt het zo bijzonder, daar is hij nauwelijks bekend.’’

11 november