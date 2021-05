Duo gewond in Zwolse woning na woordenwisseling: politie vindt groot mes op straat

Achtervolging

In dezelfde nacht wilden agenten op de Assendorperstraat een (motor)scooter staande houden. De bestuurder en zijn passagier reden echter door en er ontstond een achtervolging. De passagier viel tijdens de achtervolging en rende weg. Agenten konden hem op de Zuiderkerkstraat aanhouden. Het gaat om een 19-jarige man uit Zwolle. Op de vluchtroute troffen agenten een mes aan. Er wordt onderzocht of het mes een rol heeft gespeeld bij het steekincident.

Later die nacht werd een motorscooter onder verdachte omstandigheden teruggevonden op de Bisschop Willebrordlaan. Onderzoek moet uitwijzen of deze man, de bestuurder van de (motor)scooter en de gevonden motorscooter betrokken zijn bij het steekincident. In afwachting van het onderzoek is de 19-jarige man voorlopig naar huis gestuurd.