Duo maakt in rap tempo voor tonnen goud en juwelen buit in Zwolle en Ermelo: ‘Bijzonder professioneel’

Helft van Zwolse wijk krijgt betaald parkeren, bewoners massaal tegen: ‘Gemeente wil het doordruk­ken’

De kogel is door de kerk: na inspraaksessies met de bewoners besluit de gemeente Zwolle alsnog betaald parkeren in de Indische Buurt en achter de Aldi in te voeren. Het kan niet anders, want de parkeeroverlast is te groot. Buurtbewoners zijn allerminst enthousiast. ,,Nu krijg ik de extra kosten.’’