Duo Micah & Julia uit Zwolle tekent contract in Amerika en komt met nieuwe single

Johan Derksen in Zwolle om eerste exemplaar ‘Still Believe’ van Hans Lafaille in ontvangst te nemen

12:07 Televisiepersoonlijkheid Johan Derksen zal zondag in Theater Odeon in Zwolle het eerste exemplaar in ontvangst nemen van de LP ‘Still Believe’. Still Believe is gemaakt door Hans Lafaille (73) en betreft een muzikale ode aan drie grootheden waarmee de Zwolse drummer heeft samengespeeld: Bertus Borgers, stadgenoot Herman Brood en Harry Muskee.