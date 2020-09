Duo trekt man uit auto in Zwolle, mishandelt hem en sloopt zijn voertuig

Twee van vijf opgepakte Zwolse cokever­dach­ten weer vrij, politie-onderzoek nog in volle gang

1 september Van de vijf Zwollenaren die maandag, op verdenking van cokehandel zijn opgepakt, zijn er twee vandaag weer op vrije voeten gekomen. Zij blijven echter wel verdacht. De politie laat weten dat het onderzoek nog volop loopt en kan nog niets zeggen over wat er bij de invallen in de zes Zwolse woningen allemaal is aangetroffen.