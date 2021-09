Duo uit Dalfsen presenteert in regio spel in virtuele wereld: tijdens een etentje samen de bank beroven

Grote kans dat dit tafereel – een soort virtuele escaperoom – binnenkort te zien is in één van de geselecteerde eetgelegenheden in de regio die inhaakt op deze zogeheten Diner Games. Een vondst van Alwin Lindeboom en Wladimir Nijenhuis, twee Dalfser ondernemers die wel vaker met ongewone concepten komen.

Zo is Nijenhuis mede-eigenaar van Markt, een winkelconcept waarbij het verkooppunt in de Prinsenstraat in Dalfsen door andere lokale ondernemers wordt gebruikt om een steeds wisselend aanbod te presenteren.

Steuntje in de rug

Hun nieuwste kindje, Diner Games, - geen uniek concept, maar nog wel vrij nieuw voor deze regio - bedachten ze in coronatijd om de horeca te helpen. ,,Die kan wel een steuntje in de rug gebruiken”, vinden ze. ,,Maar om het een beetje exclusief te houden hebben we ervoor gekozen om per gemeente of kern één locatie te benaderen waar het spel één keer per maand gespeeld kan worden.”

De deelnemers zijn Proeflokaal Zuid in Nieuwleusen, grand-café De Fabriek in Dalfsen, restaurant Puik in Zwolle en Ommen, Den Herdenbergher in Hardenberg, Het Buitenhuys in Heino, Brasserie Zwakenberg in Raalte en De Bowlingboerderij in Nijverdal.

La Casa de Papel

Ze kochten de regionale rechten op van de Netflix-serie La Casa de Papel, waar hun eigen spel La casa de dinero van afgeleid is. Daarnaast kan het spel Moordhotel worden gespeeld. ,,Wij denken dat het goed werkt in combinatie met een etentje of een borrelplankje”, aldus Nijenhuis.

Hoe het gespeeld wordt? ,,De spelers zetten bij toerbeurt die vr-bril op en stappen een fictieve wereld binnen. Anderen geven aanwijzingen aan de hand van kaarten en attributen die voor hen op tafel liggen. Het vraagt samenwerking, creativiteit, snelheid en stressbestendigheid om het spel binnen de gestelde tijd uit te spelen. Leuk voor een vriendengroep, maar ook personeelsfeestjes of bedrijfsuitjes waarmee de teamspirit wordt bevorderd.’’

Proef

Personeelsleden van deelnemende horecabedrijven hebben het spel al op proef gespeeld en zijn enthousiast. ,,Je kunt er heel fanatiek in opgaan, omdat je letterlijk in een andere realiteit belandt’’, aldus Lindeboom.

Is het niet wat luidruchtig voor de overige gasten? ,,Waarschijnlijk wel’’, beaamt Nijenhuis. ,,Daarom organiseren we het in een afzonderlijke of in elk geval afgeschermde ruimte. Het zou leuk zijn als er een verbinding ontstaat tussen de horecaondernemers in de verschillende plaatsen.’’

Meer informatie staat op www.dinergames.nl