Duo vast na bedreiging in Zwolle, politie lost waarschuwingsschot

Ruiming van ‘container­dorp’ Kattegat uitgesteld, woongemeen­schap blijft tussen kantoren van Hanzeland in Zwolle

11:18 Nergens anders in Zwolle kom je zo’n woongemeenschap tegen. En toch zou ze binnenkort worden ontmanteld. Maar in afwachting van nieuwbouwplannen voor deze rand van kantorenwijk Hanzeland in Zwolle, mag ‘containerdorp’ Kattegat voorlopig blijven bestaan aan de Oostzeelaan. De shovels komen misschien pas over vijf jaar.