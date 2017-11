Dure Rickenbacker-gitaar is mazzeltje voor Zwolse kringloop

Bedrijfsleider Jan Hulsink heeft niet kunnen achterhalen waar het gewilde instrument vandaan komt. Anders had hij de gever er wel even op gewezen. ,,Als we iets ophalen en we zien dat het veel geld waard is, dan melden we dat. Uiteraard.''

De gitaar is nagekeken door een medewerker en verkeert in een prima conditie. Er wordt grif op geboden. Hulsink noemt 't een uitzondering. ,,99,9 procent van de spullen die we binnen krijgen, levert maximaal een paar euro op. Soms heb je een toevalstreffer.''

Verzamelaars

Honingpotje

En nog mooier is het verhaal over het honingpotje. ,,Dat stond al een maand bij ons in de winkel, te koop voor anderhalve euro. We kregen de dop niet los. Een klant wilde er graag even in kijken. Ze spaarde die potjes. Toen bleek dat er 400 euro aan biljetten in zat.'' De eigenaar was niet op te sporen. Uiteindelijk kreeg ook de klant een deel van het bedrag. De rest ging naar het goede doel.