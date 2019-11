Dutch Pinball Open in Zwolse IJsselhallen: flipperen is meer dan een ‘simpel caféspelletje’

fotoserie WO2 in foto’s: ‘Maken van oorlogs­kiek­jes was typisch Nederlands fenomeen’

16:51 Nergens in Europa hebben burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog zoveel foto’s gemaakt als in Nederland. Hoewel veel is gearchiveerd, ligt er in schoenendozen en familiealbums nog van alles te verstoffen. Het NIOD gaat in Overijssel, Gelderland en Flevoland samen met het publiek op zoek naar die foto’s.