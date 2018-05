Duurzame raceauto Zwolse studenten is klaar voor 'eco-strijd' in Londen

videoVeertien studenten van de Zwolse Hogeschool Windesheim strijden van 5 tot en met 8 juli in de Shell Eco-marathon in Londen. Met de elektrische 'Blue Bolt 2.0' doen zij mee aan de duurzaamheidsrace. Het doel is om zo min mogelijk energie te gebruiken.

Een combinatie van studenten van Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde werken samen om de meest duurzame wagen te maken. Het Blue Racing Team van Windesheim doet voor de vierde keer mee aan het toernooi. Wel wordt er gestreden in een andere categorie dit jaar: UrbanConcept Battery-electric. Het gaat er om dat de auto zo zuinig mogelijk is, maar het is ook van belang dat het te gebruiken is als een auto voor in de stad.

Functioneren

,,De deur moet open kunnen gaan, er moet een zithoek zijn en ook een bagageruimte", zegt Sanne van Leeuwen(21), student Technische Bedrijfskunde. Ook wordt gedacht aan alle veiligheidsmaatregelen. ,,De honderd kilo wegende racewagen is voorzien van een toeter, spiegels en heeft een shutdownsysteem. Dit betekent dat bij problemen het eerst moet worden opgelost voordat we verder kunnen rijden."

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De nieuwe race auto van Blue Racing team Windesheim voor de Shell Eco Marathon weegt onder de honderd kilo. © Frans Paalman

Wedstrijd

Het energie zuinige racemonster heeft een topsnelheid van bijna vijftig kilometer per uur, maar zal tijdens de wedstrijd ongeveer dertig kilometer per uur rijden. Het doel is om ongeveer vijftien kilometer te rijden in een half uur, waarbij zij zo min mogelijk energie moeten gebruiken. Uiteindelijk wordt beoordeeld op hoeveel kilowattuur wordt verbruikt per kilometer. Ook zijn 'off-track' prijzen te verdienen voor de voorbereiding, uiterlijk van de auto en spirit van de teams. ,,Vorig jaar kwam een enthousiaste groep helemaal vanuit Rusland gereden naar Londen. Die kregen daarvoor de Perseverance and spirit of the event award", zegt Job Baan (21), teammanager en student Elektrotechniek.

25.000 euro

,,Je kunt het zien als een kleine onderneming", zegt Baan. Voor het project hebben de studenten vijfentwintig duizend euro. ,,Hiervan gaat zo'n tien- à vijftienduizend euro naar de auto", zegt Van Leeuwen. ,,De rest gaat naar evenementen, catering, de kleding en het vervoer en logistiek." De auto is niet gekeurd en mag niet op de openbare weg en moet dus gebracht worden naar Londen.

Finetunen