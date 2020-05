Duwtje in de rug voor jongeren in Zwolle met ideeën over corona-samenleving

Dat is althans het aanbod van de VVD in Zwolle. En de liberalen hopen dat andere partijen zich aansluiten. De VVD dient maandagavond een motie in met als strekking om (politieke) jongerenorganisaties te helpen om ‘ideeën, plannen en acties’ onder de aandacht te brengen van het college.

Meedenken

Ja, dit vloeit voort uit de oproep van Mark Rutte van vorige week dinsdag, zegt VVD-raadslid Jeroen Doornbos. De premier vroeg jongeren om mee te denken over de vraag hoe de samenleving vorm krijgt zolang het coronavirus rondwaart. ,,Dus ga naar je sportclubbestuur, ga naar de gemeenteraad. We hebben het land veranderd, maar we moeten dus nadenken hoe we het leuk houden’’, zei Rutte.

Doornbos: ,,Ik kan me voorstellen dat de raadzaal ver weg is voor de jeugd. Daarom zeggen wij: we staan klaar, roep maar als je er zelf niet uitkomt. Dan kijken we samen wat er mogelijk is’’. Enig idee waar jongerenorganisaties mee komen? ,,Daar wil ik me niet in mengen. Ik kan me voorstellen dat er vragen leven over stageplaatsen en studeren in deze tijd. En hoe pak je je sociale leven weer op?’’