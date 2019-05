Dwangverpleging na 21 jaar beëindigd voor moordenaar Zwolse Alide

De dwangverpleging van de 49-jarige Peter de V. is na 21 jaar beëindigd. Dat heeft de rechtbank in Zwolle bepaald. De V., die in 1994 zijn vriendin Alide van Eerten uit Zwolle op gewelddadige manier vermoorde, blijft wel nog minimaal een jaar onder toezicht staan van de tbs-kliniek.

De rechter besliste dat De V. nog minimaal een jaar tbs met voorwaarden krijgt opgelegd. Dat is juridisch noodzakelijk voordat de tbs-maatregel geheel wordt beëindigd. Dit betekent dat De V. zich nog moet melden bij de reclassering en onder toezicht blijft staan van de tbs-kliniek.

De advocaat van De V. pleitte al voor beëindiging van de dwangverpleging. Ook de reclassering en de tbs-kliniek waar hij onder toezicht staat gaven een positief advies over het stopzetten van de dwangverpleging. ,,Hij is heel blij", wil zijn advocaat Vincent Nolet er kort over kwijt. De V. wilde zelf niet reageren.

Gewelddadige moord

De V. bracht in 1994 zijn toen 26-jarige vriendin in haar flatje in de Zwolse wijk Kamperpoort op gruwelijke wijze om het leven. De vrouw werd met messteken gedood en pas drie dagen later, badend in het bloed, gevonden door haar vader. Bij De V. sloegen de stoppen door nadat Van Eerten de relatie wilde beëindigen en hem de schuld gaf van het overlijden van hun zoontje enkele jaren eerder.

Buiten kliniek slapen

De laatste 21 jaar verbleef hij in verschillende tbs-klinieken. Hij verbleef daarbij ook enkele jaren op de long-stay afdeling. Dit is een afdeling voor patiënten die niet klaar zijn voor een terugkeer in de samenleving. De laatste jaren genoot De V. van steeds meer vrijheden. Zo mocht hij sinds afgelopen najaar onder voorwaarden buiten de kliniek slapen. Ook kreeg hij een appartement toegewezen in Almere.

Onmogelijke man

Inmiddels werkt De V. bij een hovenier in Almere. Hij heeft een vriendin in Roosendaal waar hij op termijn mee wil samenwonen. Volgens de begeleider van de tbs-kliniek in Almere is er geen kans op nieuwe ernstige strafbare feiten op korte termijn. ,,Het is een onmogelijke man om samen te werken, maar dat maakt hem niet de gevaarlijkste man van Nederland", stelt hij in de rechtbank.