Dwangverpleging voor tbs'er die kort spoorloos was

De 51-jarige Cornelis van R. was in juni korte tijd spoorloos voor zijn begeleiders. Volgens het Openbaar Ministerie randde hij in die periode in Zwolle aan het Snavelpad een vrouw aan. De man kon zich daarvan, mede door overmatig drankgebruik, niets van herinneren. Deze aanrandingszaak dient vermoedelijk volgend jaar in de Zwolse rechtbank. Van R. was aan het einde van de behandeling van de maatregel die hij kreeg opgelegd omdat hij in 2013 met zijn broek naar beneden in het Engelse Werk een hardloopster lastig viel.