Dyslexie? Dan ben je op Hogeschool Windesheim aan het juiste adres

Voor studenten met een functiebeperking blijft hogeschool Windesheim the place to be. In het jaarlijkse onderzoek van het Centrum Hoger Onderwijs (CHOI) is de Zwolse onderwijsinstelling voor de derde keer op rij als beste uit de bus gekomen in de categorie grote hogescholen.