‘Eagles-fans mochten niet met de trein’

videoSupporters van Go Ahead Eagles hadden niet met de trein van en naar de uitwedstrijd in Emmen mogen komen, alleen met de bus en de auto. Dat zegt de gemeente Emmen in een reactie op de ongeregeldheden die vrijdagavond ontstonden op het station in Zwolle.

GA Eagles-voorzitter Edwin Lugt liet eerder aan deze krant weten dat supporters wel degelijk vrij mochten reizen naar de uitwedstrijd en dus ook met de trein. Nu wil de club niet reageren. ,,Wij doen hangende het onderzoek naar de oorzaak geen uitspraken meer, omdat we het onderzoek niet in de weg willen zitten.”

In Zwolle op het station ging het mis. Fans van GA Eagles zeggen dat ze werden uitgedaagd door supporters van PEC Zwolle. Feit is dat de politie een trein met fans uit Deventer leeg veegde en 46 man oppakte. Woordvoerder Anita Boonstra van NS meldt dat er aangifte is gedaan van vernieling.

De politie was met ‘enkele tientallen’ uitgerukt naar het station. ,,We hadden signalen dat er een confrontatie plaats zou vinden tussen fans van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles’’, zegt woordvoerder Frank Brouwer. ME’ers vormden een blokkade, zodat de treinreizigers vanuit Emmen alleen nog over zouden kunnen stappen in de trein naar Deventer. Volgens Brouwer probeerden ze van het perron te komen. ,,Dat versterkt het vermoeden dat het treffen inderdaad ergens zou moeten plaatsvinden.’’

Slopen

Brouwer: ,,We hebben de groep in de trein gedreven. En eigenlijk tot dat moment was er niet veel aan de hand. Maar ze begonnen de trein te slopen. Ruiten zijn gesneuveld. We hebben doorgepakt en we hebben ze opgepakt. Dat mogen mensen van ons verwachten. Ze hebben het alleen aan zichzelf te wijten.’’

De gemeente Emmen laat bij monde van woordvoerster Miranda Kocks weten dat de burgemeester had besloten dat het ging om een risicowedstrijd. ,,We hadden afgesproken met Go Ahead Eagles dat iedereen met een auto- of buscombi naar het stadion zou komen. De fans mochten niet met de trein naar de wedstrijd”, zegt zij stellig. ,,Go Ahead Eagles moest er voor zorgen dat dit ook zou gebeuren. Daar zijn heldere afspraken met de club over gemaakt.”

Risicowedstrijd

Volgens Kocks besloot de gemeente de pot als een risicowedstrijd te kwalificeren, omdat enkele fans van de Deventer club eerder voor problemen zorgden in Emmen. Toen bleek dat er alsnog supporters met de trein kwamen, zijn volgens Kocks op het laatste moment door GA Eagles bussen geregeld om fans tussen station en stadion te vervoeren. In één bus werden vernielingen aangericht, na het duel met FC Emmen (0-0). ,,De club betaalt zowel de schade aan de bus als het vervoer zelf”, zegt Kocks.

Klaas Jan de Vries, de eigenaar van de vernielde bus, kreeg excuses van Go Ahead. Hij heeft een schadepost van ongeveer 2.000 euro. ,,Het ging om een paar man, de rest van de fans baalde daar ook van.’’ De Vries mag de rekening opsturen naar de gemeente Emmen. ,,Ik begreep dat zij de rekening doorsturen naar GA Eagles.’’