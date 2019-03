Easy riders zijn brokkenmakers, maar een goeie motorrijder is alert

Misschien toch even uitleggen. Want ja, die Laurens Wisselink heeft natuurlijk een commercieel belang. Eerst roepen dat motorrijders er niets van bakken en dan vlug een training aanbieden. Dat klinkt als een makkelijk verkooppraatje. Iets te doorzichtig. Toch doen we 'm dan flink tekort. Want hij is niet zomaar een trainer. Jaren werkte hij in het onderwijs. De laatste tijd als directeur van een basisschool. Daarnaast gaf hij in deeltijd rijles. Als hobby.