Echt of nep? In Zwolle hebben ze identiteitsfraude sneller door

Wonen langs de Zwolse gracht, Laura is één van de gelukkige huurders in HSK20

5 juli Laura Brunsveld (25) uit Zwolle is 'one of the lucky ones'. Zo voelt ze het zelf in elk geval wel. Met de sleuteloverdracht vandaag is zij één van de 26 nieuwe huurders van een appartement in 'HSK20', de voormalige bejaarden- en studentenflat Nieuwe Haven aan de Harm Smeengekade in Zwolle.