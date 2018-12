Echte kerstboom kopen? Lees dan eerst deze tips

Sinterklaas het land uit, kerstboom het huis in! Veel gezinnen gaan aankomend weekend de hort op om een kerstboom aan te schaffen. Maar de keuze is reuze bij de verschillende aanbieders. Wij zochten voor je uit welke bomen er zijn én wat de beste boom is.

Henk Groot Koerkamp van Tuincentrum Hoveniersbedrijf in Wijhe en Martijn Schepers van Intratuin Zwolle bieden hulp bij kerstboomstress. Ze verkopen al jaren kerstbomen en weten precies wat de verschillen tussen de bomen zijn.

Groot Koerkamp wil benadrukken dat het belangrijk is om een boom te koop die niet meer in een net zit. ,,Een boom in een net heeft kans op verbroeiing. Het was een warm jaar en door een hoge temperatuur kan verbroeiing ontstaan. De boom gaat hierdoor stinken, de naalden worden zwart en ze vallen uit.’’

Nordmann spar

Groot Koerkamp: ,,De Nordmann spar is de meest hoogwaardige boom. Hij is populair, omdat hij naaldvast is. Dat betekent dat de naalden lang blijven zitten.’’ Schepers: ,,De naalden drogen wel in, maar hij laat zijn naalden niet vallen. De boom heeft een behoorlijk grove structuur en de naalden zijn groen en glanzend.’’ Volgens de heren is dit toch wel echt de beste boom. Nadeel is dat het de duurste van allemaal is. Groot Koerkamp: ,,Voor een boom van een meter hoog betaal je ongeveer 15 euro. De prijzen lopen op tot zo’n zestig euro.’’

Fijnspar

Dit is de boom die we allemaal kennen van vroeger. Groot Koerkamp:,,Hier begon het allemaal mee. Deze boom is decennia oud. Hij heeft een piramidevorm en is redelijk compact. Er zit iets weinig ruimte tussen de takken, waardoor je minder goed versiering op kunt hangen.’’ Schepers: ,,Deze boom is gevoelig voor droge huiskameromstandigheden en valt daardoor sneller uit dan de Nordmann.’’ Een fijnspar is wél iets vriendelijker voor je portemonnee. Vanaf 10 euro heb je al een boom en prijzen lopen op tot zo’n 35 euro.

Servische spar

Schepers: ,,De Servische spar valt op, doordat hij wat smaller is dan de andere bomen. Als je een klein huis hebt, dan is dit een ideale boom! Zo kun je een grote boom neerzetten op een klein oppervlakte. Hij heeft een wat grijsblauwe gloed.’’ De Servische Spar kun je al kopen voor ongeveer 13 euro, maar dan heb je wel een kleintje.

Blauwspar

De naam van deze kerstboom zegt het al: deze boom heeft een hemelsblauwe gloed! Groot Koerkamp:,,Qua geur komt de boom overeen met andere bomen. De Blauwspar is een volle boom met een conische vorm. Maar kijk wel uit met kleine kinderen, want de naalden van de blauwspar zijn scherp.’’ De prijzen zijn te vergelijken met die van de Servische spar.

Koreaanse zilverspar

Groot Koerkamp:,, Als je nou dol bent op een echte kerstboom vanwege de geur, dan moet je deze boom hebben. Hij heeft een heel specifieke geur en daar kan geen parfum tegenop. Daarnaast staat deze boom erom bekend dat hij zijn naalden goed behoud en voelen de naalden veel zachter aan dan die van andere bomen.’’ De zilverspar is te koop vanaf ongeveer 15 euro.