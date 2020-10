Ecologisch pleidooi voor duisternis in Zwolle: ‘Waarom moet de Sassenpoort in de schijnwerpers staan?’

video Praktijk­school voor installa­tie­vak strijkt neer in Zwolle: ‘Techniek mag gezien worden‘

22 oktober Er komen vmbo-leerlingen om te sleutelen aan een cv-ketel of warmtepomp, maar ook mensen die al twintig jaar in het vak zitten. En mensen die twintig jaar een ánder vak hadden, maar zich laten omscholen. Aan de Ceintuurbaan in Zwolle is de Breman Academy geopend, een praktijkopleidingscentrum voor de installatietechniek.